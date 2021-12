Robert Lewandowski é o melhor futebolista de 2021 para o 'The Guardian'

O avançado polaco Robert Lewandowski, jogador do Bayern Munique, foi eleito pelo jornal britânico 'The Guardian' como o melhor futebolista de 2021, à frente do argentino Lionel Messi, 'Bola de Ouro' do France Football.