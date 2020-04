Robert Kubica: “Não é preciso muito para que as coisas mudem…” Robert Kubica utiliza o exemplo do seu acidente e dos efeitos que isso teve na sua vida para recordar que as coisas podem mudar na vida de todos muito rapidamente e por isso tem que haver um ajuste geral à situação: “Após o acidente de 2011, tive um período muito difícil, mas sabia contra o desporto AutoSport desporto/robert-kubica-nao-e-preciso-muito-para-que-as_5e8bc2c49d64b9194addf623





Robert Kubica utiliza o exemplo do seu acidente e dos efeitos que isso teve na sua vida para recordar que as coisas podem mudar na vida de todos muito rapidamente e por isso tem que haver um ajuste geral à situação: “Após o acidente de 2011, tive um período muito difícil, mas sabia contra o que lutava. Hoje nem sequer vemos o nosso adversário. Quem estiver em casa durante este período diferente deve pensar em quem está em pior situação. Já se percebeu que a luta não vai ser fácil, provavelmente temos de aceitar que não poderemos fazer tudo o que fazíamos até aqui, pelo que os nossos objetivos terão de ser graduais. Dei um grande passo em frente (depois de 2011) quando aceitei a situação que estava a enfrentar, por isso digo-vos que nunca podem desistir. No final, a Fórmula 1 é apenas um desporto. Regressei após sete, oito anos e adaptei-me rapidamente. O que este período mostra é que nada pode ser tomado como garantido e que não é preciso muito para que as coisas mudem. Foi o que me aconteceu com aquele incidente em 2011”, disse à Sky Itália.