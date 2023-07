A duas jornadas do final do campeonato, o River Plate assegurou a conquista do título, seguindo com nove pontos de vantagem sobre o Talleres Córdoba, que é segundo.

Com 85.000 espetadores no estádio Monumental, em Buenos Aires, o River Plate chegou ao intervalo a vencer por 3-0, com golos de Lucas Beltran, Nicolas De la Cruz, e Mauro Mendez, tendo a equipa visitante marcado por Mauro Mendez, aos 67 minutos.

O ex-benfiquista Enzo Perez, de 37 anos, esteve no 'onze' titular, e capitaneou o River Plate até aos 57 minutos, quando foi substituído, tendo sido bastante aplaudido quando deixou o relvado.

Apesar de já ter assegurado o título, a equipa orientada por Martin Demichelis só receberá o troféu na última jornada, quando voltar a jogar no seu estádio, frente ao Racing Club.

