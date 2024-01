O ganês Boateng, aos 54 minutos, o suplente Zé Manuel, aos 89, marcaram os tentos dos vila-condenses, que somaram o terceiro triunfo na prova, todos em casa, e pontuaram pela sexta vez nos últimos sete jogos.

O Rio Ave (15.º) igualou os 15 pontos do Gil Vicente (14.º) e do Portimonense, que, com apenas um ponto somado nos últimos cinco embates, caiu para lugar de 'play-off' de manutenção (16.º).

