O brasileiro Paulo Vitor marcou, aos 67 minutos, cinco depois de entrar para o lugar de Fábio Ronaldo, o tento da vitória dos vila-condenses, que, aos 45, desperdiçaram um penálti, com o uruguaio Arrubarrena a parar o pontapé de Hernâni.

Na classificação, o Rio Ave, que acabou com 10, por expulsão de Pantalon, aos 90+6 minutos, saltou, provisoriamente, do 12.º para o 10.º lugar, agora com 38 pontos, enquanto o Arouca manteve-se em quinto, com 48, mais seis do que o Famalicão, sexto, que se desloca no domingo a Alvalade, para defrontar o Sporting.

