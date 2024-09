Um golo de Clayton, aos 43 minutos, na conversão de uma grande penalidade, bastou para os vila-condenses somarem os três pontos, alcançando ainda o segundo triunfo em casa, contra outras tantas derrotas fora, perante um Arouca que voltou às derrotas, depois de ter triunfado na ronda anterior na receção ao Nacional.

Com esta vitória, o Rio Ave passou a ocupar o nono lugar com seis pontos, enquanto os arouquenses estão no 14.º lugar, com três pontos.

