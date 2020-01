Ricky Brabec: “Estou pronto para dar luta na Arábia Saudita” Ricky Brabec foi um dos pilotos que mais se destacou na última edição do Rally Dakar como um dos favoritos para vencer a corrida. O americano liderou a competição até que um problema mecânico o impediu de terminar no topo. desporto MotoSport desporto/ricky-brabec-estou-pronto-para-dar-luta-na_5e0e25589057451c02f2976c





Ricky Brabec foi um dos pilotos que mais se destacou na última edição do Rally Dakar como um dos favoritos para vencer a corrida. O americano liderou a competição até que um problema mecânico o impediu de terminar no topo.

Depois de muito treino no deserto californiano, o jovem piloto está em grande forma e pronto para brilhar novamente na corrida mais importante do ano. “Fisicamente, sinto-me óptimo. Mentalmente, ainda estou a trabalhar nisso. Foi difícil descansar após o Dakar de 2019 e voltar a subir para a moto e lutar por vitórias. Havia muitas emoções e sentimentos mistos. Mas o que está feito, está feito. Por isso, agora mais confiante e, esperemos, com um pouco mais de velocidade estamos prontos para dar luta na Arábia Saudita”, garantiu Brabec.

O piloto da Monster Energy Honda Team é um dos principais candidatos a vencer a prova. No entanto, tem perfeita noção de que não será tarefa fácil. “Começar como favorito, significa carregar um peso maior sobre os ombros”, explica Brabec. “Para além disso, há cerca de quinze pilotos que podem ganhar o rally. Todos os dias, tudo pode acontecer e tudo pode mudar. A ideia é lutar para fazer uma primeira etapa muito boa e começar o rally da melhor forma possível. Vamos esperar que a organização também faça um bom trabalho”.

A Arábia Saudita é um país novo para o qual os pilotos vão partir à descoberta e Ricky Brabec não é exceção. “Vamos para um país diferente, por isso ninguém está familiarizado com o terreno nem tem ideia da rota. Vai ser mais justo. Estamos todos basicamente a entrar às cegas e sem saber como vai ser cada um dos dias. Todos os pilotos recebem o mesmo roadbook, à mesma hora do dia. Penso que o rally deste ano não será, de todo, reduzido apenas à velocidade mas, principalmente, a ser inteligente e a pensar em conjunto”.

Não há dúvida de que, o facto de o roadbook ser apenas entregue pela manhã em quatro ou seis dias de corrida, irá obrigar os pilotos a pensar um pouco mais. “Os pilotos não vão querer estar muito à frente ou muito atrás, terão de ser mais conservadores e regulares e estar mais no meio. Se começarem à frente, serão os primeiros a abrir um roadbook que nunca ninguém viu. Isso pode ser uma perda de tempo. O objetivo será tentar terminar entre o quinto e o décimo lugar todos os dias. Não se perderá muito tempo, mas também não se ganhará muito. No entanto, estaremos sempre na luta. Depois, chega o último dia atacamos com o que tivermos. Estou a treinar o melhor que posso e espero estar mais confortável com a prova quando lá chegar”.

Foto: Monster Energy Honda Team