Ricky Brabec, Dakar 2020: "Vencer o Dakar é um sonho tornado realidade" Ricky Brabec tornou-se no primeiro americano a vencer uma das mais prestigiadas corridas do mundo: o Rally Dakar. O piloto da Honda já tinha estado perto da vitória no ano passado mas um problema mecânico acabou por afastá-lo do primeiro lugar.





“Este foi o meu 5º ano com muito trabalho feito. Entre este ano e o ano passado as grandes diferenças foram que estivemos num novo país, nova equipa, novos managers, novo terreno… E acho que todos os testes que fiz no Nevada certamente recompensaram. O terreno na Arábia Saudita é muito semelhante. Senti-me muito confortável, a minha mota estava bem preparada e não tive de fazer nenhuns ajustes durante todo o tempo em que estive em prova. A mota nunca caiu e acho que, sem dúvida que o terreno que tenho perto de minha casa foi um ponto-chave. Não fazia ideia de como iria ser ma, após o primeiro dia, pensei «Isto é tal e qual como em casa»”, explicou o piloto.

Assim, Brabec aproveitou as condições favoráveis na Arábia Saudita para voltar a ter a liderança da prova e, desta vez, não desperdiçou a oportunidade. No entanto, o piloto sublinha que, inicialmente, foi muito complicado entrar para o Rally Dakar.

“Não é nada fácil entrar no Dakar. Lembro-me de ver quando era mais novo e pensar que um dia gostaria muito de participar. Visto que não havia nenhum americano a competir nem sabia muito bem como lá chegar. Não é nada barato entrar no Dakar, portanto tive muita sorte de em 2015 a HRC ter confiado em mim para experimentar a prova. Os anos foram passando e agora cumprimos o objetivo. Estou muito feliz por fazer parte da Honda e de os ter ajudado a alcançar a vitória pela qual tanto temos lutado”, disse.

Desta feita, Ricky Brabec atingiu um patamar com que muitos sonharam e do qual se aproximaram, mas que nunca conseguiram conquistar. Os Estados Unidos da América não têm qualquer tradição nesta modalidade, o que torna este feito ainda mais especial.

“Acho que o Dakar está a crescer aqui na América mas, como disse, não é barato nem fácil um americano lá chegar. Por isso, lá chegar e vencer é um sonho tornado realidade e correr com todos estes grandes nomes do desporto é fantástico”, explicou Brabec.

Apesar de ter conseguido concretizar o sonho de vencer a prova mais dura do mundo, o piloto da Honda ainda tem uma longa carreira pela frente e muitos troféus para conquistar .”Temos ainda o Campeonato do Mundo pela frente mas o objetivo era mesmo o Dakar e conseguimos atingi-lo. Este ano deverei fazer mais uns três rallys e seria muito bom acrescentar mais alguns troféus à família. Porém, ainda há muitas corridas pela frente, tenho 28 anos e ainda tenho a minha vida toda para competir. As corridas sempre me estiveram no sangue e quero conquistar muitas mais coisas mas ainda sou novo”, avançou Brabec.

Infelizmente, as recordações do Rally Dakar 2020 serão sempre agridoces para o americano. O ex-piloto da Honda, Paulo Gonçalves, perdeu a vida durante a prova e tornou esta vitória ainda mais difícil de conquistar, com as emoções à flor da pele.

“Ser piloto de motas é muito perigoso e pensamos nisso cada vez que vestimos o equipamento. Infelizmente, foi um mau acidente e ele acabou por falecer e nada podia mudar isso ou trazer o nosso amigo de volta mas foi muito difícil até ao final do rally. O Paulo era um piloto e de certeza que iria querer que tivéssemos continuado. Era um ex-piloto da Honda e tentou alcançar este objetivo durante vários anos, portanto, achamos que ele está a olhar por nós e orgulhoso de o termos conseguido”.

