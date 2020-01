Ricky Brabec, Dakar 2020: “Temos que dar o máximo todos os dias” Por razões de segurança, a 10ª etapa do Rally Dakar teve de ser encurtada na altura do abastecimento. Ricky Brabec não foi afetado por esta mudança de planos e continua a dominar a classificação geral. desporto MotoSport desporto/ricky-brabec-dakar-2020-temos-que-dar-o_5e1f48f2a9699e1bdffaf8fe





Brabec terminou o dia de hoje na segunda posição, aumentando assim a vantagem sobre os seus rivais na geral. O americano tem agora mais de 25 minutos sobre Pablo Quintanilla e 27 sobre o seu companheiro de equipa, Joan Barreda.

“Estamos no bivouac da etapa da maratona e só nos restam duas etapas. Hoje estava muito vento e com a areia que estava no ar era difícil ver bem, por isso eles decidiram cancelar a última parte. Bem, temos que dar o máximo todos os dias, não há outro plano ou estratégia. O objetivo é chegar à meta todos os dias com a mota”, avançou o piloto da Monster Energy Honda.

Foto: Monster Energy Honda