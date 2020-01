Ricky Brabec, Dakar 2020: “É um sonho tornado realidade” Mais de 30 anos depois de a Honda ter ganho o Rally Dakar pela última vez, Ricky Brabec vai ficar na história depois de ter conseguido vencer a prova mais difícil do mundo pela Monster Energy Honda Team. desporto MotoSport desporto/ricky-brabec-dakar-2020-e-um-sonho-tornado_5e22cc9d9057451c02f9ea87





Mais de 30 anos depois de a Honda ter ganho o Rally Dakar pela última vez, Ricky Brabec vai ficar na história depois de ter conseguido vencer a prova mais difícil do mundo pela Monster Energy Honda Team.

“É um sonho tornado realidade. Espero que possamos voltar no próximo ano e repeti-lo. Eu sei que não vai ser fácil, pois os rapazes da Husqvarna e da KTM vão andar em cima de nós”, avançou o piloto.

Depois de oito anos em busca da glória, o sonho finalmente se tornou realidade. O resultado é, sem dúvida, fruto de muito trabalho a longo prazo de engenheiros, mecânicos e pilotos, que não pouparam esforços para cumprir a missão da vitória absoluta no Rally Dakar.

A vitória teve um sabor ainda mais especial para Brabec que foi o único piloto americano a alcançar este feito. “Estou muito entusiasmado por estar aqui pela Honda e pela América também. Ser o único americano a alcançar este objetivo é incrível. É realmente um sonho tornado realidade. Agora temos de estabelecer os nossos objetivos ainda mais altos para alcançarmos mais e melhor. Vamos voltar no próximo ano e tentar repetir mas, como disse, não é fácil. Estamos muito felizes, foi uma corrida longa, difícil e com muitos quilómetros. A equipa trabalhou muito bem em conjunto. Estamos todos aqui. Esse foi o primeiro objetivo. Espero estar de volta no próximo ano. Tenho um contrato de cinco anos, por isso acho que vamos voltar”, acrescentou Ricky Brabec.

Brabec dominou o rally do início ao fim e, após terminar a última especial em segundo lugar, conseguiu selar a vitória que perseguiu nas últimas cinco edições.

Foto: Monster Energy Honda