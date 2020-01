Ricky Brabec, Dakar 2020: “A classificação já não significa nada” O líder da classificação geral do Rally Dakar 2020 já se pronunciou acerca do que aconteceu a Paulo Gonçalves. desporto MotoSport desporto/ricky-brabec-dakar-2020-a-classificacao-ja_5e1b5f009419111c2a720d1c





“Ao chegar, ouvimos as notícias sobre o Paulo. Todos nós sabemos que o motociclismo é um desporto perigoso, mas hoje é um dia realmente muito triste para todos aqueles que fazem parte do Campeonato de Rally Cross-Country. Os nossos pensamentos estão com a família. A classificação da corrida já não significa nada. É secundário. A vida vai muito além do desporto”, disse o piloto da Honda ao saber da morte do colega que integrou a mesma equipa entre 2013 e 2019.

Brabec também se manifestou nas redes sociais numa forma de agradecimento ao piloto português pelos momentos que passaram juntos.

Foto: Instagram Ricky Brabec