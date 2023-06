Depois de ter batido o recorde de uma volta num 'major' na primeira volta (62), tal como o compatriota Xander Schauffele, Fowler entregou na sexta-feira um cartão com 68 pancadas (duas abaixo do par).

Apesar do dia menos fulgurante, Fowler mantém a liderança à partida para as duas derradeiras voltas, com uma pancada de vantagem sobre o norte-americano Wyndham Clark.

Na terceira posição, a dois 'shots' da liderança seguem o norte-irlandês Rory McIlroy e Xander Schauffele, que também não conseguiu repetir a excelente ronda inaugural.

O número um mundial, o norte-americano Scottie Scheffler, ainda está na luta pelo triunfo, ao seguir entre os oitavos classificados, a cinco pancadas de Fowler.

O espanhol Jon Rahm, vencedor da última edição do Masters de Augusta e vencedor do US Open em 2021, esteve perto de falhar o 'cut', ficando apenas uma pancada abaixo de ser afastado, seguindo entre os 49.os, com um agregado de 142 (duas acima do par).

Os norte-americanos Justin Thomas, Jordan Spieth e Phil Mickelson são alguns dos nomes mais sonantes que não conseguiram passar para as duas rondas finais.

