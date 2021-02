A equipa de Barcelos vem de uma derrota caseira diante do líder Sporting (2-1), depois de ter estado a vencer até perto do fim, sendo que, nas últimas sete jornadas, registou apenas uma vitória e um empate, tendo sido derrotada em cinco ocasiões.

"Ninguém gosta de perder, mas se há derrotas de que podemos tirar coisas positivas, claramente foi esta. Fizemos um bom jogo, os jogadores têm noção disso, sabem do poder do adversário e isso traz-nos alguma confiança", afirmou o técnico na conferência de imprensa de antevisão da partida com os algarvios.

O Gil Vicente tem apenas mais três pontos do que o último classificado (Farense, que tem menos um jogo) e o técnico frisou que "é importante ganhar e conquistar pontos" para a equipa dar "o tal salto para fazer uma época tranquila".

O técnico salientou que "há ciclos difíceis nas equipas que lutam pela manutenção", lembrando ter jogado com quatro das seis primeiras classificadas nas últimas jornadas: Sporting, FC Porto, Sporting de Braga e Paços de Ferreira.

"Quando não vemos alma e compromisso é preocupante, mas vimos espírito de conquista e de guerreiros, capacidade de superação", disse.

Para Ricardo Soares, "a equipa tem demonstrado uma evolução grande". "Hoje, o Gil Vicente é uma equipa que percebe melhor os momentos do jogo, mais consistente defensivamente, que pensa num futebol positivo e virada para o ataque", analisou.

"A partir de agora, até porque a densidade de jogos vai ser menor, vamos ter tempo para sistematizar e o crescimento vai notar-se cada vez mais", afirmou

Ricardo Soares disse esperar um Portimonense, adversário com os mesmos pontos e praticamente o mesmo 'goal average', "forte fisicamente e com um treinador experiente".

"Sabemos que vai ser um jogo difícil e queremos dar uma excelente resposta, jogar olhos nos olhos, porque vamos a Portimão para vencer", garantiu.

Na segunda volta, começam os confrontos diretos com equipas que lutam pelo mesmo objetivo (o Gil Vicente ganhou, em casa, 1-0, ao Portimonense) e Ricardo Soares sublinhou a importância desse aspeto.

"É uma fase em que os jogos são determinantes, não há margem de erro, temos que encarar cada jogo como uma final, dar o máximo e lutar muito, até à exaustão, pela conquista de pontos", disse.

Ricardo Soares deixou ainda uma palavra para o guarda-redes Denis, infeliz no lance do segundo golo sportinguista, "um profissional exemplar, inexcedível, e um homem de grande caráter", admitindo, contudo, que possa haver alterações, "na baliza como em outro lado qualquer", sempre "a pensar na estratégia para cada adversário".

O central Ygor Nogueira e o ponta-de-lança Pedro Marques estão de regresso às opções de Ricardo Soares, enquanto Mantuan e Miullen estão na fase terminal da sua recuperação e ainda não podem ser utilizados.

Gil Vicente, 14.º classificado, com 16 pontos, e Portimonense, 15.º, também com 16, defrontam-se a partir das 15:00 de domingo, no Estádio Municipal de Portimão, num jogo que será arbitrado por Artur Soares Dias, da associação do Porto.

GYS // AMG

Lusa/Fim