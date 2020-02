Ricardo Soares quer Moreirense a regressar às vitórias na visita ao Gil Vicente O treinador do Moreirense, Ricardo Soares, afirmou hoje que quer voltar às vitórias já na deslocação de domingo a casa do Gil Vicente, em jogo da 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol. desporto Lusa desporto/ricardo-soares-quer-moreirense-a-regressar-as_5e35773084a139129954074b





"Sabemos da qualidade do Gil, mas também sabemos da nossa qualidade. Os jogadores têm trabalhado muito, vejo-os muito focados, e amanhã [domingo] queremos dar uma grande resposta e fazer um bom resultado. É para isso que cá estamos, para somar pontos. Apanhámos um conjunto de jogos em que não somámos pontos e é imperial começar a somar a partir de agora. Queremos voltar às vitórias", disse Ricardo Soares.

O Moreirense, que nunca venceu fora na presente edição da prova e não ganha deste a 14.ª jornada, em dezembro, quando recebeu e bateu o Belenenses por 2-1, vai defrontar um Gil Vicente invicto na sua casa.

Ricardo Soares, que falava aos jornalistas em conferência de imprensa de antevisão ao encontro, admite que conquistar um triunfo fora de Moreira de Cónegos é algo que falta ao Moreirense para "ganhar mais confiança", mas disse que existe "muita confiança no plantel".

"Claramente [que falta ganhar fora] e algum dia vai acontecer. Trabalhamos todos os dias para que isso aconteça, estamos confiantes e temos confiança no nosso valor. Trabalhamos todos os dias muito e muito para conquistar vitórias para os nossos adeptos e este jogo vamos com grande vontade de o vencer", referiu o técnico.

O treinador dos vimaranenses descreveu a formação gilista como "equipa de muita qualidade", que tem um técnico "experiente, conhecedor da realidade da I Liga", elogiando o percurso do Gil Vicente, por este ser "um caso ímpar no panorama nacional", mas voltou a garantir o foco em conquistar pontos.

"Em casa, [o Gil Vicente] tem-se tornado uma equipa forte. Mas nós queremos alterar claramente o nosso registo fora e é para nós que olhamos, para aquilo que somos capazes de controlar e somos capazes de fazer e o jogo foi bem preparado. Estou convencido que vamos fazer um bom jogo e conquistar pontos", acrescentou.

Nas últimas quatro jornadas, o Moreirense só conquistou um ponto - empate em Tondela por 1-1 -, um registo que Ricardo Soares admite que "pesa", pelo que quer inverter "rapidamente".

"A confiança advém de vitórias e passamos por uma fase que ao nível de resultados não são os melhores. As equipas passam por esse período. Temos de voltar ao período das vitórias", concluiu.

O Moreirense, 14.º classificado com 18 pontos, defronta no domingo, às 15:00, no estádio Cidade de Barcelos, o Gil Vicente, que segue em nono com 22 pontos.

