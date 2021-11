Na última jornada, diante do Marítimo (vitória por 2-1), os gilistas quebraram o ciclo negativo de sete rondas consecutivas sem ganhar e o técnico revelou ter "gostado da resposta da equipa na Madeira".

"Foi uma sequência do que tínhamos vindo a fazer, com uma diferença: o resultado final. A equipa apresentou qualidade, organização, ambição e foi eficaz. Tem que continuar a trabalhar para conquistar mais vitórias", disse Ricardo Soares, em conferência de imprensa.

Se bater o Arouca, o Gil Vicente consolida a posição na primeira metade da tabela e o treinador, apesar de não valorizar muito a atual classificação, admitiu querer fazer melhor do que na época passada.

"Neste momento, não é importante o lugar que ocupamos, como não era há duas ou três semanas. Queremos conquistar a manutenção, num ano difícil, estamos inseridos num conjunto de equipas que lutam por esse objetivo", começou por dizer.

Ricardo Soares considerou depois que o Gil Vicente fez "um bom campeonato" na última temporada, mas frisou: "A nossa ambição é fazer melhor que no ano passado [11.ª posição]. As épocas não são iguais, os jogadores e os adversários também não, queremos fazer um campeonato tranquilo e há muito caminho ainda por percorrer, mas queremos fazer melhor do que no ano passado", reforçou.

Ricardo Soares disse esperar dificuldades por parte dos arouquenses, "uma equipa muito bem organizada, agressiva, com jogadores com qualidade" e que "vale pelo seu conjunto".

"Manteve quase na totalidade a equipa do ano passado, o treinador inclusive [Armando Evangelista], tem um processo bem vincado e assimilado, sabemos do seu valor e estamos preparados para fazer um excelente jogo e conquistar pontos", disse.

Contudo, para o treinador dos minhotos, o mais importante é o Gil Vicente não abdicar da sua forma de jogar: "Um futebol de qualidade que orgulhe os adeptos".

A única vitória em casa aconteceu logo na primeira jornada, diante do Boavista (3-0), há quase três meses (09 de agosto), sendo que a equipa de Barcelos somou o dobro dos pontos fora (oito), tendo já jogado no seu reduto, e perdido, com FC Porto, Benfica e Sporting de Braga.

"Os números são esses, mas são só números, há muita coisa por trás deles. O que vai acontecer no final do campeonato é que vamos ser uma equipa equilibrada fora ou em casa, porque não jogámos de forma diferente, mas sempre para ganhar, com um futebol atrativo e virado para o ataque, foi esse o compromisso que estabelecemos com o grupo", disse.

Ricardo Soares elogiou ainda os cerca de 20 adeptos que marcaram presença no jogo da Madeira e apelou ao apoio da massa associativa na sexta-feira.

"Temos muito respeito e muita gratidão por esses adeptos. Se calhar, acabámos por vencer [com o Marítimo] porque eles nos transmitiram energia para darmos um pouco mais. Não temos ganho tanto em casa como gostaríamos, mas apelo para que os nossos adeptos venham ver-nos, é nossa ambição fazer um grande jogo e poder oferecer-lhes a vitória", disse.

Pedrinho está de regresso após castigo, num jogo em que o Gil Vicente, oitavo classificado, com 12 pontos, recebe o Arouca, 11.º, com nove, a partir das 19:00 de sexta-feira, no Estádio Cidade de Barcelos, com arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.

GYS // RPC

Lusa/Fim