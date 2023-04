"Nós temos como objetivo claro e definido, que já estava antes de eu chegar, a manutenção na I Liga. Em relação aos objetivos gerais, quando chegámos ao clube já estavam predefinidos e bem definidos; os nossos objetivos imediatos são de jogo a jogo", afirmou Ricardo Soares, na antevisão da partida.

Após a derrota na deslocação ao terreno do líder Benfica (1-0) na última jornada, o Estoril Praia continua envolvido na luta pela manutenção e, a cinco jornadas do final da I Liga, dispõe de uma vantagem de três pontos sobre o Marítimo, que ocupa a 16.º, a do play-off de manutenção.

O treinador lembrou os momentos difíceis que a equipa teve de ultrapassar após a sua chegada e considerou "natural" que "os adeptos não possam ver a evolução" que a equipa técnica tem visto, mas garantiu que a sua equipa, aos dias de hoje, "está muito mais preparada".

"Três dos jogos são contra os três primeiros classificados e no primeiro jogo, por exemplo, tivemos dois treinos para preparar o jogo. É natural que os nossos adeptos não possam ver a evolução que temos visto, mas a equipa está mais preparada e vai dar uma boa resposta amanhã [domingo]", prometeu.

Questionado sobre os ataques públicos à prestação de um dos seus jogadores, Tiago Araújo, no jogo ante o Benfica, Ricardo Soares lamentou o sucedido.

"Acho que todos nós deveríamos ter alguma contenção quando enveredamos por esse tipo de críticas. É só uma opinião pessoal, cada um é livre de expor esse tipo de situações, eu por respeito não o faço", aconselhou.

Ricardo Soares reafirmou, por fim, a sua confiança em Tiago Araújo e na sua conduta profissional. "O Tiago foi um que, tal como outros, passou por esta situação. Ninguém quer fazer um trabalho melhor que os jogadores, os intervenientes, e foi o que o Tiago fez", assinalou.

O Estoril Praia, 15.º classificado da I Liga, com 25 pontos, recebe no domingo o Santa Clara, 18.º e último classificado com 16, em jogo marcado para o Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, às 15:30, com arbitragem de Nuno Almeida (Associação de Futebol do Algarve).

