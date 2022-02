O profissional algarvio concluiu os últimos 18 buracos com uma exibição imaculada e pautada por quatro 'birdies' (uma abaixo) nos buracos 3, 5, 6 e 8, trepando 12 lugares no 'leaderboard' e garantindo a sua melhor classificação esta temporada, após a 71.ª posição em novembro de 2021 no Joburg Open.

"Foi uma volta sólida. Nos segundos nove buracos foi mais difícil, falhei três boas oportunidades para 'birdie', mas foi um dia muito positivo. É sempre bom começar o ano assim, mas mentalizado que há que melhorar bastante para andar nos lugares cimeiros", disse Ricardo Santos, em declarações à Lusa.

Após os 281 'shots' (72+69+72+68) no Ras al Khaimah Championship, Ricardo Santos, de 39 anos, prepara-se agora para disputar na próxima semana, na companhia do compatriota Ricardo Melo Gouveia, o The Ras Al Khaimah Classic, também pontuável para o DP World Tour, que terá lugar no mesmo traçado.

O jovem dinamarquês Nicolai Hojgaard, de 22 anos, por sua vez, conseguiu dilatar a vantagem que detinha da véspera e conquistar o título no Al Hamra Golf Club com um total de 264 pancadas (67+65+64+68), 24 abaixo do par e quatro de vantagem sobre o inglês Jordan Smith, segundo classificado, à frente do quarteto que fechou o pódio.

SRYS // JP

Lusa/Fim