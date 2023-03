Ricardo Santos entregou um cartão com 69 pancadas (duas abaixo do par do campo Muthaiga, em Nairobi), fruto de três 'birdies' (uma pancada abaixo do par do buraco) e apenas um 'bogey' (uma acima), passando a totalizar 210 golpes.

O jogador natural de Faro, de 40 anos, tem mais 10 pancadas relativamente ao agregado de Jorge Campillo (200), depois de ter sido o único português a manter-se em competição, uma vez que Pedro Figueiredo e Ricardo Melo Gouveia falharam o 'cut' na sexta-feira.

RPC // VR

Lusa/fim