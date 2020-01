Ricardo Porém: “O Manuel (Porém) tem feito um ótimo trabalho de navegação” Ricardo e Manuel Porém terminaram o segundo dia do Dakar na 17ª posição da geral, depois de terem sido 23º no primeiro dia. Muito pó, alguns furos, mas um bom andamento com o Borgward, e uma boa posição à partida deste Dakar. Para Ricardo Porém: “As paisagens são espetaculares neste rumo ao desconhecido desta nova desporto AutoSport desporto/ricardo-porem-o-manuel-porem-tem-feito-um_5e13882422bb341c1a1e2165





Muito pó, alguns furos, mas um bom andamento com o Borgward, e uma boa posição à partida deste Dakar. Para Ricardo Porém: “As paisagens são espetaculares neste rumo ao desconhecido desta nova zona da prova e o nosso Borgward esteve espetacular. Transmitiu-nos uma confiança enorme para evoluir quilómetro após quilómetro” começou por dizer o piloto, que nos fez o balanço da sua prova até aqui: “Tivemos um primeiro dia muito duro, com uma navegação bastante difícil, onde acabámos por furar duas vezes, de resto tudo OK. Perdemos também algum tempo no pó. No segundo dia, com a partida misturada de carros e camiões – partiram dez camiões à nossa frente – isso não foi muito vantajoso para nós visto que fizemos os 360 Km da etapa praticamente todos no pó, com isso acabámos por furar duas vezes. Foi muito desgastante porque não respeitam o Sentinel, e dessa forma é impossível passar em segurança. Isso fez com que não conseguíssemos um melhor resultado, mas ainda assim subimos ao 17º lugar da geral e muito disso se deve ao meu irmão Manuel (Porém) pelo ótimo trabalho de navegação que fez o que nos ajudou a recuperar alguma do tempo perdido”.

Ricardo e Manuel Porém terminaram a segunda etapa do Dakar na 17ª posição da geral, a 17m32s de Nani Roma, que é 14º da geral.

Um bom começo para a dupla lusa, foram cautelosos, ganharam mão ao carro, passaram com distinção a parte da navegação que foi bem complicada, e com isso ganharam confiança para o que aí vem.