Depois de uma segunda jornada pouco assertiva no torneio reservado aos 45 primeiros da 'Corrida para Maiorca', Melo Gouveia recuperou nos últimos 36 buracos, mas não foi o suficiente para superar o dinamarquês Marcus Helligkilde, que, apesar ter completado a última volta com uma pancada acima do Par 71, somou 276 'shots' (69+67+68+72) e, além de vencer em Maiorca, conquistou o primeiro lugar do 'ranking'.

O profissional da Quinta do Lago, por sua vez, contabilizou 277 pancadas (67+74+67+69), sete abaixo do Par, e partilhou o segundo lugar do 'leaderboard' com mais três jogadores, os franceses Frederic Lacroix e Julien Brun e o alemão Yannick Paul.

Ricardo Melo Gouveia encerrou assim a temporada com dois títulos no Challenge Tour, o Italian Challenge e o Made Esbjerg Challenge, atingindo os cinco na carreira, garantindo o acesso ao European Tour no próximo ano.

