Melo Gouveia, que há duas semanas venceu o Hainan Open, e subiu ao 10.º lugar do Road To Maiorca, o 'ranking' que deu acesso à Grand Final, fechou hoje a volta com 78 pancadas (seis acima do par).

O jogador português segue empatado com outros dois jogadores, a nove pancadas do líder, o inglês Marco Penge.

No cartão que entregou hoje, dia de conclusão da volta, Melo Gouveia marcou quatro birdies (uma pancada abaixo), três 'bogeys' (uma acima), um duplo 'bogey' (duas acima) e ainda um quíntuplo 'bogey' (cinco acima), no buraco 5.

Depois de ter vencido o Hainan Open, a prova que antecedeu a Grand Final, que decorre no Club de Golg Alcanada, na ilha espanhola de Maiorca, o jogador português garantiu estar "focado em voltar ao DP World Tour".

Os 20 primeiros classificados dos 45 participantes na Grand Final do Challenge Tour, a segunda divisão do golfe, que decorre até domingo, garantem presença no circuito DP World Tour em 2024.

