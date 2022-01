Melo Gouveia, de 30 anos, começou a sua participação no segundo torneio das Rolex Series no 'tee' do 10 e completou os primeiros nove buracos com três 'birdies' (uma abaixo) nos buracos 14, 15 e 17 e outros tantos 'bogeys' (uma acima) no 13, 16 e 18.

No 'back nine', após um 'bogey' no 2, o jogador da Quinta do Lago compensou com três 'birdies' consecutivos (3, 4 e 5), mas as cinco pancadas para fechar o buraco 9, um Par 4, fizeram-no completar a ronda com 71 pancadas, uma abaixo do Par do campo.

Depois de ter figurado no grupo de jogadores que partilham a 27.ª posição, Ricardo Melo Gouveia acabou por descer ao 46.º lugar, empatado com mais 11 jogadores, entre os quais o número oito mundial, o irlandês Rory McIlroy, e o austríaco Bernd Wiesberger, 14.º classificado no 'ranking' do DP World Tour.

O Dubai Desert Classic ao final da ronda inaugural, suspensa por falta de luz natural, quando faltava completar apenas um buraco, é liderado pelo dinamarquês Joachim B. Hansen com 65 pancadas, sete abaixo do Par e vantagem mínima sobre o sul-africano Justin Harding, ainda no buraco 17.

