Ricardo Melo Gouveia fez uma volta em 66 pancadas (seis abaixo do par), tal como na véspera. No total dos três dias, está com 13 pancadas abaixo, em igualdade com o sul-africano Wilco Nienaber e o espanhol Ivan Cantero Gutierrez.

Com -17, lidera o inglês Tom Lewis, seguido do também inglês Joshua Grenville-Wood, que tem -15.

Hoje, Ricardo Melo Gouveia entregou um cartão com oito 'birdies' (uma abaixo do par) e dois 'bogeys' (uma acima).

