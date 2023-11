Em Joanesburgo, Ricardo Melo Gouveia e Pedro Figueiredo estavam na sexta-feira acima do 'cut' provisório, mas hoje tudo se inverteu, já que ambos tiveram resultados bem negativos.

No clube de golfe de Houghton, Ricardo Melo Gouveia foi o que teve maior queda, ao descer de 19.º para 87.º, depois de um percurso feito em 74 pancadas, quatro acima do par.

Totalizou sete 'bogeys' (uma acima do par) e somente três 'birdies' (uma abaixo), pelo que fecha o torneio com 142 pancadas, duas acima do par.

Pedro Figueiredo não desceu tanto, mas foi o suficiente para também falhar o 'cut' - caiu de 31.º para 73.º.

Hoje fez um percurso em que abriu com um 'duplo-bogey' (duas acima), para depois registar três 'bogeys' e três 'birdies', totalizando 72 pancadas.

No final dos dois dias, fica pelo caminho com 141 pancadas, a uma do 'cut'.

O Joburg Open é o primeiro dos 44 torneios da temporada 2023-2024 do DP World Tour, prova com 20.500.000 randes de 'prize-money' (cerca de um milhão de euros).

FB // NFO

Lusa/fim