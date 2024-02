O jogador de 29 anos, 'capitão' de equipa e melhor marcador de sempre dos 'arsenalistas', não subiu ao relvado no treino da tarde de hoje, aberto nos primeiros 15 minutos à comunicação social, tendo o clube revelado que o avançado ficou no ginásio devido a um problema físico.

Certas são as ausências de Adrián Marín e Bruma, lesionados, sendo que Serdar, que falhou a deslocação a Alvalade, onde o Sporting de Braga foi goleado por 5-0 no domingo, para a I Liga, recuperou e está apto para defrontar os azeris.

O encontro entre o Sporting de Braga e o Qarabag, da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, está marcado para as 20:00 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, com arbitragem do dinamarquês Morten Krogh.

