"É hora de dizer adeus e agradecer a todos companheiros e staff que ajudaram a que conseguíssemos fazer história com o clube, mas, infelizmente, não conseguimos dar continuidade a um sonho de projeto com pouca estrutura", anunciou o futsalista, numa mensagem publicada nas redes sociais.

Ricardinho, de 36 anos, considerado o melhor futsalista português de sempre, referiu que a passagem pelo ACCS "foi uma aventura de aprendizagem", ainda que não tenha desvendado qual o próximo passo na carreira: "Vamos a outro projeto com mais ambição, já que o final está perto. Next stop [próxima paragem]!?"

O ala luso chegou ao ACCS em 2020 e logo na primeira época ajudou a equipa a conquistar o primeiro e único título de campeão do seu curto historial. Contudo, no final dessa temporada, o clube acabou por ser punido pela Federação Francesa de Futebol com a despromoção ao segundo escalão, devido a irregularidades financeiras e incumprimentos salariais.

Em 2021/22, o ACCS superou a concorrência na II divisão francesa e consumou o regresso ao escalão principal.

Nestas duas épocas, Ricardinho acabou por realizar apenas 18 jogos e marcar 11 golos, muito por culpa das lesões que o afastaram da competição.

Ricardinho conta ainda com passagens por Miramar, Benfica, Nagoya Oceans (Japão), CSKA Moscovo (Rússia) e Inter Movistar (Espanha), além de quase 200 internacionalizações pela seleção portuguesa, da qual se retirou em novembro do ano passado, após conquistar um Europeu, em 2018, e um Mundial, em 2021.

