"Ele diz que está pronto para jogar. Amanhã (quarta-feira) de manhã será decidido se ele estará ou não presente contra o Angers", disse o treinador do clube gaulês, Christophe Galtier.

Em 14 de novembro, o médio foi dispensado da seleção portuguesa de futebol devido a uma "lesão muscular" que, na altura, o afastou dos encontros com França e Croácia.

O Lille, que partilha a liderança do campeonato com o Lyon de Anthony Lopes, com mais um ponto do que o campeão Paris Saint-Germain, não pôde contar com o futebolista luso durante 10 partidas, em várias competições.

Quem deverá continuar a merecer espaço na equipa que conta ainda com os portugueses José Fonte e Xeka é o jovem Tiago Djalo, central que tem sido utilizado a lateral direito, aproveitando lesões e situações de casos positivos ao novo coronavírus de companheiros.

"Cada vez que teve de jogar à direita, fez um ótimo trabalho, não cometeu nenhum erro. Há que saber aproveitar todas as oportunidades para jogar", elogiou o internacional José Fonte.

