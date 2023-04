De acordo com o boletim clínico divulgado pela formação parisiense no site oficial, o regresso de Renato Sanches aos treinos "é esperado em três ou quatro semanas, dependendo da evolução clínica".

O médio luso lesionou-se no sábado, no jogo com o Nice, da 30.ª jornada da Liga francesa, que o PSG venceu por 2-0, numa partida em que foi titular, mas acabou por ser substituído por Fabián Ruiz logo aos 10 minutos.

Além de Renato Sanches, alinharam no encontro os outros três portugueses da formação parisiense: Nuno Mendes, Danilo e Vitinha.

Há cerca de um mês, Renato Sanches esteve ausente durante quatro semanas, devido a uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

O PSG lidera a Ligue 1, com 69 pontos, mais seis do que o segundo classificado, o Lens, que tem 63.

