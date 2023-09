À partida a mais de 27 minutos do topo da classificação geral, o belga, campeão do mundo de contrarrelógio e que já tinha vencido a terceira etapa, impôs-se em solitário em Larra-Belagua, em 04:13.38 horas, após estar em fuga em 140 dos 156,2 quilómetros da etapa desde Sauveterre-De-Béarn, destacando-se, a quatro quilómetros da meta, do francês Romain Bardet (dsm-firmenich), segundo classificado a 01.12 minutos.

Kuss, que chegou juntamente com os rivais mais diretos, 08.22 minutos depois, manteve a camisola vermelha, símbolo da liderança na Vuelta, com 01.37 minutos de vantagem sobre o esloveno Primoz Roglic e 01.44 sobre o dinamarquês Jonas Vingegaard e Primoz Roglic, ambos da sua equipa, enquanto João Almeida (UAE Emirates) permanece no 10.º posto, a 08.39.

