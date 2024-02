O jovem de 24 anos, que conquistou a amarela no sábado ao vencer o contrarrelógio em Albufeira, tem uma margem confortável para o segundo classificado, o ainda campeão em título Daniel Martínez, que está a 47 segundos.

Atrás do colombiano da BORA-hansgrohe está um duo da Visma-Lease a Bike, com o esloveno Jan Tratnik a ser terceiro, a 01.12 minutos, e o belga Wout van Aert quarto, a 01.18, o mesmo tempo de desvantagem que tem o suíço Stefan Küng (Groupama-FDJ), que é quinto.

A diferença que tem para os mais diretos perseguidores permite a Evenepoel sonhar com o 'tri' na 'Algarvia', algo que apenas o português Belmiro Silva conseguiu, ao vencer as edições de 1977, 1981 e 1984.

O ciclista belga tem 'apenas' 165,8 quilómetros a separá-lo da história, com a quinta etapa a começar em Faro às 11:25.

A meta volante de Loulé está instalada ao quilómetro 28,6, antes da primeira contagem de montanha do dia, a terceira categoria da Picota (43,8).

Depois de ultrapassarem as contagens de Vermelhos (99) e Alte (128,3), ambas de terceira categoria, os ciclistas sobem pela primeira vez o Malhão, com a primeira passagem no alto a acontecer aos 141,8 quilómetros.

A mais emblemática montanha algarvia, onde está instalada uma contagem de segunda categoria, vai decidir o sucessor de Daniel Martínez no palmarés dos vencedores, com o final previsto para as 15:56.

AMG // JP

Lusa/Fim