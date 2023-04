O campeão do mundo acabou por se impor na corrida, cortando a meta isolado, a exemplo da vitória no ano passado, e cumprindo os 258,1 quilómetros em 6:15.49 horas. Aos 23 anos, o corredor da Soudal-Quick Step tornou-se no primeiro a conservar o título, depois de Michele Bartoli, em 1998.

Evenepoel cortou a meta com 1.06 minutos de avanço para o britânico Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) e o colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), segundo e terceiro classificados, respetivamente.

"É magnífico fazer duas em duas. Ganhar esta bela corrida com esta bela camisola (de campeão do mundo), é mágico", afirmou, no final, o corredor belga.

No entanto, o triunfo ficou ensombrado com a queda e consequente desistência de Pogacar, o grande rival e principal favorito à vitória, numa prova em que buscava igualar o feito do italiano David Rebellin e do belga Philippe Gilbert, os únicos a conquistar a tripla nas clássicas das Ardenas - Amstel Gold Race, Flèche Wallonne e Liège-Bastogne-Liège - no mesmo ano.

Com apenas 85 quilómetros de corrida, o esloveno sofreu uma queda, fraturando o escafóide do pulso esquerdo, devendo ser operado ainda hoje, a pouco mais de dois meses do Tour de França, prova que tem como objetivo reconquistar.

"Ouvi um barulho horrível. Deixo-lhe todo o meu apoio e as minhas forças. Infelizmente, foi uma pena que ele não pudesse acabar a corrida. Já passei por isso no passado, espero que tudo lhe corra bem", sublinhou Evenepoel.

Em relação aos portugueses presentes na prova belga, Rúben Guerreiro (Movistar) cortou a meta no 23.º posto, a 3.15 minutos do vencedor, e Rui Costa (Intermarché-Circus) foi 31.º, a 6.07.

