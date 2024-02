Evenepoel, atual campeão mundial de contrarrelógio, foi o melhor no final dos 192 quilómetros da clássica portuguesa, cortando a meta com o tempo de 04:42.25 horas, à frente do seu compatriota Vito Braet (Intermarché- Wanty) e do italiano Simone Velasco (Astana), respetivamente segundo e terceiro, a 01.48 minutos, o mesmo tempo de Ruben Guerreiro (Movistar), que foi oitavo.

Remco Evenpoel sucede no palmarés dos vencedores ao dinamarquês Casper Pedersen, também da Soudal Quick-Step, que no ano passado venceu a edição inaugural da prova que esta época foi promovida à categoria UCI ProSeries, a segunda mais importante do calendário internacional.

