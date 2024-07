Relação mantém Madureira na cadeia e liberta 'Polaco' no âmbito da Operação Pretoriano

O Tribunal da Relação do Porto (TRP) decidiu hoje manter em prisão preventiva Fernando Madureira, ex-líder da claque do FC Porto Super Dragões, e libertar Hugo Carneiro, conhecido por 'Polaco', no âmbito da Operação Pretoriano.