O presidente da Associação de Futebol do Algarve (AFA) e coordenador dos delegados da LPFP, de 61 anos, conquistou 42 dos 52 votos (81%), contra os 10 (19%) de José Gomes Mendes, que liderava a Mesa da Assembleia Geral do organismo.

Reinaldo Teixeira vai ser o 11.º presidente da LPFP, no restante do quadriénio para o qual tinha sido eleito Pedro Proença, que, após quase 10 anos no cargo, saiu para a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), para assumir o lugar deixado vago por Fernando Gomes, entretanto eleito para o Comité Olímpico de Portugal (COP).

O gestor, natural de Salir, no concelho de Loulé, presidia desde 2019 à AFA, estrutura que integrava há mais de 20 anos, tendo, em 2015, sido nomeado coordenador dos delegados e avaliadores da LPFP, depois de ter sido delegado durante 20 anos.

Nas eleições para a presidência da LPFP votam as 34 sociedades desportivas das competições profissionais, com as 18 da I Liga a deterem dois votos cada e as 16 da II Liga, das quais se excluem as equipas B, com um.

O candidato derrotado José Gomes Mendes, de 63 anos, é doutorado em Engenharia Civil, e lidera desde junho de 2023 a MAG da LPFP, cargo que já tinha ocupado entre 2014 e 2015.

Professor catedrático na Universidade do Minho e no ISCTE Business School, e ex-presidente da MAG do Sporting de Braga, Gomes Mendes foi secretário dos Governos de António Costa, primeiro Adjunto e do Ambiente e, depois, da Mobilidade e do Planeamento.

JP/THYG // JP

Lusa/Fim