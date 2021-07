Red Bull vê rejeitado pedido de revisão à penalização imposta a Hamilton

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) rejeitou hoje o pedido de revisão da Red Bull, que considerou insuficiente a penalização imposta ao piloto Lewis Hamilton (Mercedes), após colidir com Verstappen no Grande Prémio da Grã-Bretanha de Fórmula 1.