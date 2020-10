Red Bull Romaniacs, 1.º dia: Jarvis na frente de Lettenbichler por 36 segundos!

No primeiro dia de competição "a sério" no Red Bull Romaniacs, Graham Jarvis atacou e assumiu a liderança da corrida.