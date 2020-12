Mario Roman bateu os norte-americanos no seu próprio território!

Após seis horas de corrida, o espanhol levou a melhor sobre Cody Webb no Red Bull Override, uma prova de Hard Enduro disputada no norte do Estado do Texas.

Os dois pilotos da Sherco cedo se destacaram do resto do pelotão encabeçado por Trystan Hart. No entanto, Roman lidou melhor com as condições do terreno na última parte da corrida, realizada à noite.

O espanhol disse no final ter sido “um grande desafio competir durante seis horas” e estava naturalmente feliz com este seu primeiro triunfo em solo norte-americano.

—

(Foto: Red Bull)