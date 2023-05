"Lamentavelmente, Ganna não alinhará à partida da etapa oito do Giro, por testar positivo à covid-19 e mostrar sintomas", anunciou a equipa britânica.

O campeão de contrarrelógio, especialista nesta modalidade e em ciclismo de pista, vai agora "descansar e recuperar completamente antes de retomar o calendário de corridas em 2023".

O ciclista de 26 anos era, além de um dos favoritos do público na corrida 'da casa', também um dos sérios candidatos à vitória no 'crono' de domingo, na nona etapa, depois de ter sido segundo no exercício individual que inaugurou esta edição da 'corsa rosa'.

Vencedor de seis etapas no Giro, o seis vezes campeão do mundo em disciplinas de pista era também uma peça importante na ajuda aos líderes da equipa Geraint Thomas e Tao Geoghegan Hart.

É mais um caso de covid-19 no pelotão, dois dias depois de o francês Clément Russo (Arkéa Samsic) abandonar a corrida, o primeiro a fazê-lo, seguido pelos italianos Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck) e Giovanni Aleotti (BORA-hansgrohe).

A oitava etapa da Volta a Itália, liderada pelo norueguês Andreas Leknessund (INEOS) e com João Almeida (UAE Emirates) em quarto, liga hoje Terni a Fossombrone em 207 quilómetros.

