Composto por uma carenagem dianteira completa e uma torre de

navegação certificada, o novo kit da Rebel X transforma um simples painel de

instrumentos num centro de comando e navegação completo.

A KTM é uma marca sobejamente conhecida nas provas de off-road, tendo recentemente reforçado a sua gama com lançamentos de edições especiais como a 450 Rally Replica e 890 Adventure R Rally. No entanto, porque para ter uma dessas variantes de corrida de edição limitada não é realmente nada fácil, a Rebel X Sports propõe um novo kit ‘plug-and-play’ que transforma as motos de enduro KTM EXC ou Husqvarna FE numa pura moto de rally.

Nenhuma moto para disputar provas offroad como o Rali de Marrocos ou o longo e exigente Rali Dakar ficará completa sem os devidos instrumentos de navegação, que evitam aos pilotos ficarem perdidos do trilho correto num local ermo, correndo até perigos desnecessários!

O kit Rebel X inclui o suporte GPS/Ram onde se pode encaixar

um Garmin Montana, 276CX, ou um smartphone, enquanto o suporte de roadbook

acomoda suportes MigTec e F2R. Tambem incluído no kit está o

Tripmaster/speedocap, assim como os suportes de antena GPS imprescindíveis para

transmitir dados ao condutor de motos KTM e Husqvarna mais leves, ajudando

tornar uma aventura mais segura que nunca, seja uma prova de navegação de pouca

quilometragem ou uma prova longa e de constante descoberta dia após dia, como é

o caso do Rally Dakar.

Disponível para as KTM EXC e Husqvarna FE

Disponível para os modelos EXC e FE 2020-2021 (250, 350, 450 e 500/501), o kit Rebel X não só fornece proteção e tecnologia de vento melhoradas, mas também melhora a unidade do farol para uma configuração LED dupla de 10 watts. Duas portas USB de carga rápida e um suporte de saco de ferramentas (para primeiros socorros) aumentam a conveniência do kit, enquanto a fácil desmontagem do farol e a estrutura da torre de navegação presa por grampos, permitem uma manutenção e montagem/desmontagem simples, prática e rápida.

Embora este kit seja voltado para os consumidores, a marca

romena garante que a torre de navegação cumpre com todas as regulamentações

FIM, Dakar, ERTF e IRITRACK. O último kit da Rebel X Sports é vendido por €2.690,00

com um depósito de combustível opcional de 15 litros, disponível para os

modelos FE. Caso possua uma KTM mais antiga ou Husqvarna também não há

problema! A Rebel X vende um conjunto compatível com os modelos EXC e FE

2017-2019. Assim, se não conseguiu pré-encomendar uma das novas 450 Rally

Replica e 890 Adventure R Rally isso não o impedirá de se inscrever num dos

Rallys ou Bajas que estejam para acontecer.

Testado e aprovado por Giovanni Sala

A Rebel X Sports fabrica produtos inovadores de Rally, tanto

para a KTM como para a Husqvarna. Há anos que este preparador está envolvido no

Dakar e outras provas off-road, tirando partido da experiência adquirida para a

utilizar no desenvolvimento de produtos inovadores para o mercado aberto.

Este é o caso do muito esperado Kit de Rally para as KTM 790/890 Adventure Rally. Em desenvolvimento há mais de 8 meses, com a ajuda do piloto Manuel Lucchese, e exaustivamente testado pelo ex-piloto do Dakar Giovanni Sala, este é um verdadeiro ‘kit plug-n-play’.

Por adoptar componentes da Factory KTM Rally na construção

deste kit, só por isso é uma garantia de fiabilidade. A torre é construída em

alumínio e as unidades GPS, Trail Tech Voyager Pro e Roll Chart Holders podem

ser facilmente montadas e em vista directa enquanto se está sentado ou de pé.

Todos os acessórios são facilmente ligados devido ao bloco de fusíveis que está

montado no lado esquerdo da torre de navegação.

Para além do bloco de fusíveis, existe uma tomada de 12V no

lado direito da torre de navegação, pronta para acessórios adicionais, tais

como o carregamento do telemóvel. O RebelX Rally Kit é realmente um kit

completo, bem concebido e tão rigoroso como a 790 Adventure.

Principais características:

Torre de Navegação Plug-n-Play completa

Farol KTM Rally Replica

Fivelas de carenagem de abertura rápida

Painéis laterais de fibra de vidro

Luz de feixe alto de LED Hella

Luz de feixe baixo de LED Hella

Máscara de farol

Proteção de farol

Suporte de instrumentos personalizável (suportes RAM, Quad

Lock e Garmin GPS podem ser montados)

Saco de ferramentas/Rain Gear/Iritrack Bracket

Caixa de fusíveis de 6 vias com indicador de erro (a

cablagem dos dispositivos pode ser feita directamente na torre de navegação)

Suporte do painel OEM

Grampo de fixação CNC maquinado 7075 Plug-n-Play

Receptáculo de energia 12V

Mais informações em https://rebelxsports.com

Galeria de imagens