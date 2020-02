Reale Avintia apresenta-se em Andorra Há uma nova motivação na equipa desporto MotoSport desporto/reale-avintia-apresenta-se-em-andorra_5e49573b5002c3127d4341cd





A formação satélite da Ducati apresentou as suas novas cores para 2020 ontem, no Hard Rock Café na praça central de Andorra la Vella, perante muita animação ao final do dia.

Ruben Xaus, manager da formação, introduziu os pilotos Johann Zarco e Esteve “Tito” Rabat, que completamente equipados com os fatos de competição e capacetes, fizeram o seu caminho entre aplausos através da multidão reunida no Principado até às motos tapadas, colocadas numa carpete especial.

As motos, novas para a equipa, pois são as Desmosedici de 2019, foram então destapadas, revelando um patrocinador, a Esponsorama, em mais destaque sobre azul mais escuro que o anterior e uma sigla alusiva aos 20 anos da formação em dourado nos painéis laterais.

Seguiu-se uma sessão de autógrafos com muito público presente, num ambiente de confraternização onde esteve bem patente o carinho que é dedicado aos atletas da MotoGP em Espanha.

Joahnn Zarco aproveitou para comentar a sua entrada na equipa, que representa a sua quarta marca em MotoGP em três anos:

“Tenho estado a descobrir a Ducati Desmosedici, a potência, pelo menos, é fantástica, mas isso já eu esperava.”

“Por outro lado, esperava sentir-me mais confortável na moto imediatamente, e isso não aconteceu, acabei por ter de aprender algumas coisas novas, mas quando comecei a aplicá-las tudo começou a correr melhor…”

“Portanto é só uma questão de continuar, estou ciente de que temos de trabalhar forte, mas sinto-me com força para fazer o trabalho que é preciso!”

Com Tito Rabat a dizer, por sua vez:

“A chegada de Zarco à equipa são boas notícias porque é um piloto que já lutou por vitórias e fez poles e pódios em MotoGP.”

“Pensar que na minha garagem tenho um colega assim é uma boa coisa para me motivar, e por isso acho que vamos todos estar de parabéns!”