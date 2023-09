Na Reale Arena, o japonês Kubo, logo à passagem do minuto dois, abriu o ativo a favor os bascos, mas o emblema dos arredores de Madrid respondeu com dois golos à beira do intervalo, da autoria de Alena (39) e Mayoral (45+5, de penálti).

No segundo tempo, Oyarzabal (61 e 88), o primeiro da marca do castigo máximo, e Brais Mendez (66) marcaram para a Real Sociedad, que ainda permitiu a Latasa (90+2) deixar o resultado com a diferença mínima.

No lado basco, o luso André Silva foi suplente não utilizado, assim como o compatriota Domingos Duarte, mas no conjunto visitante.

Com este resultado, a Real Sociedad passa a somar nove pontos na sexta posição, enquanto o Getafe contabiliza sete, no 11.º posto.

