A derrota no sábado do Atlético de Madrid diante do rival Real (2-0) abria caminho à equipa na frente, mas sem o capitão Oyarzabal, lesionado, e com David Silva, Portu ou Willian José no banco, o empate foi penalizador.

A Real Sociedad até esteve na frente do marcador, graças a um 'disparo' fortíssimo de fora de área de Barrenetxea, aos 20 minutos, mas os vizinhos bascos do Eibar chegaram à igualdade, por Enrich, aos 65.

O treinador Imanol Alguacil já tinha feito entrar quatro jogadores, mas ainda recorreu a David Silva, que esteve num golo milimetricamente anulado por fora de jogo, mas a Real Sociedad não conseguiu os três pontos.

A equipa reparte agora a liderança com o Atlético, derrotado pelos 'merengues' no 'alternativo' estádio Alfredo Di Stefano (2-0), com as duas equipas com 26 pontos.

RPM // AMG

Lusa/Fim