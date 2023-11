Depois de ganhar de forma convincente às 'águias' na passada semana na 'liga milionária', por 3-1, a formação basca teve dificuldade em impor o seu jogo na primeira parte, mas, depois do intervalo, carregou no acelerador e chegou à vantagem aos 62 minutos, por intermédio do capitão Mikel Oyarzabal.

O Almería reagiu e conseguiu igualar o marcador aos 76, graças a Sergio Arribas, porém, a forte reta final da Real Sociedad permitiu-lhe selar a vitória com golos tardios de Carlos Fernández (90+1) e de Martin Zubimendi (90+5)

Os três pontos colocam a turma de San Sebastián provisoriamente no sexto posto da La Liga, com 22 pontos, enquanto o oponente é o lanterna-vermelha (20.º), com apenas três pontos.

Antes, o Girona ganhou na deslocação ao terreno do Rayo Vallecano, por 2-1, alcançando o quinto triunfo consecutivo na Liga espanhola de futebol e consolidando a sua liderança ao cabo de 13 jornadas.

A formação da casa até se adiantou no marcador, logo aos cinco minutos, por intermédio de Álvaro García, mas o avançado ucraniano Artem Dovbyk igualou a contagem ainda antes do intervalo, aos 42.

Já na segunda parte, o atacante brasileiro Sávio marcou o segundo golo do Girona, aos 65, confirmando a reviravolta da equipa orientada por Michel, que lidera isolada a La Liga com 34 pontos, mais cinco do que o Real Madrid, segundo classificado, que recebe hoje o Valência.

Por seu turno, o Rayo Vallecano - que vinha de dois empates - segue na nona posição, com 18 pontos, tendo perdido a oportunidade de ascender, ainda que provisoriamente, aos lugares que dão acesso às competições europeias.

DN // NFO

Lusa/fim