Em Camp Nou, os campeões espanhóis, que vinham de duas derrotas consecutivas (uma para o campeonato e outra na Liga dos Campeões), regressaram aos triunfos e agravaram a crise do FC Barcelona, que sofreu o segundo desaire seguido na prova e somou o terceiro jogo sem vencer.

Num início de encontro frenético, o médio Fede Valverde abriu o marcador para os forasteiros aos cinco minutos, mas os catalães empataram com um remate certeiro do internacional espanhol Ansu Fati, jogador de apenas 17 anos, aos nove.

O resultado voltou a sofrer alterações após o intervalo, aos 63 minutos, numa grande penalidade convertida por Sergio Ramos, num lance em que os jogadores do FC Barcelona protestaram bastante, e o Real Madrid confirmou a vitória já nos descontos, aos 90+1, pelo médio croata Luka Modric.

Destaque ainda para o internacional português Francisco Trincão, que entrou no FC Barcelona apenas aos 81 minutos.

O Real Madrid não vencia em Camp Nou para o campeonato desde 2016, na altura por 2-1, com Cristiano Ronaldo a marcar um dos golos da equipa 'merengue'.

Com este triunfo, o Real Madrid isolou-se provisoriamente no comando da Liga espanhola com 13 pontos, mais dois do que Real Sociedad e Villarreal, que ainda vão atuar nesta ronda, enquanto o FC Barcelona está num impensável 10.º lugar, com apenas sete pontos em cinco jogos.

