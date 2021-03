Um 'bis' do avançado internacional francês Karim Benzema, que marcou aos 20 e aos 30 minutos, colocou o Real Madrid a vencer por 2-0, tendo Santi Mina reduzido para a equipa da casa, aos 40 minutos.

Já em tempo de descontos (90+3), Asensio ampliou a vantagem da formação do Real, a passe de Benzema.

A vitória coloca o Real Madrid na segunda posição da liga espanhola, com 60 pontos, mais um do que o FC Barcelona, que é terceiro, e que no domingo visita a Real Sociedad, e a três do Atlético Madrid, líder da prova, que, também no domingo, visita o Alavés.

Com os portugueses Paulo Oliveira, Rafa e Kevin Rodrigues no 'onze' titular o Eibar empatou a uma bola na visita ao Athletic Bilbau, num encontro que ficou marcado pela queda de um drone no relvado.

Aos 68 minutos de jogo, o árbitro teve de interromper o jogo para retirar do relvado um drone, que transportava uma pequena bandeira.

De acordo com a agência EFE, na bandeira estava inscrita uma mensagem contra a realização em Bilbau de jogos da fase final do campeonato europeu de futebol de 2020, adiado pela 2021 devido à pandemia de covid-19.

A formação basca, que segue na nona posição da tabela, inaugurou o marcador aos nove minutos, por Berchiche, tendo o Eibar, antepenúltimo da tabela, empatado aos 17, com um golo de Kike.

