Depois de estar a perder ao intervalo, com tento de Hugo Duro, aos 27 minutos, os 'merengues' falharam um penálti, viram um golo ser anulado por fora de jogo e ainda Vinicius Júnior a ser expulso aos 80, minuto em que Luka Modric entrou em campo para igualar, aos 85, antes de Jude Bellingham se redimir pelo castigo máximo desperdiçado e consumar a reviravolta, aos 90+6.

Com 19 jogos disputados, o Real Madrid atingiu os 43 pontos, mais dois do que o Atlético de Madrid, com 41, mas apenas 18 desafios, enquanto o FC Barcelona é terceiro, com 38, igualmente com 19 partidas.

Com o médio luso André Almeida no onze e Thierry Correia ausente, por lesão, o treinador Carlos Corberán estreou-se no comando técnico do clube 'che' - vinha de dois empates, após três derrotas -- com uma exibição promissora, a justificar pontos.

Foi aos 27 minutos que os anfitriões marcaram, com Hugo Duro, liberto de marcação na pequena área, a fazer uma recarga fácil após defesa incompleta do guarda-redes Courtois.

Um penálti sobre Mbappé levou Jude Bellingham, aos 55, a tentar a conversão, mas o inglês atirou ao poste esquerdo da baliza do guarda-redes macedónio Stole Dimitrievski.

Volvidos cinco minutos, aos 60, Mbappé igualou em finalização vistosa, contudo partiu em fora de jogo, confirmado pelo VAR.

Foi igualmente através do videoárbitro que o brasileiro Vinicius Jr. acabou expulso, aos 80, após responder, com agressão, a uma provação de Dimitrievski.

Num estádio no qual já foi vítima de reincidentes insultos racistas, sendo hoje novamente muito pressionado pelos adeptos rivais, o internacional 'canarinho' reagiu mal e foram membros do próprio staff 'merengue' a forçá-lo a sair de imediato para o balneário.

Entrou de imediato o veterano Luka Modric, de 39 anos, que aos 85 minutos surgiu no lugar do ponta de lança a finalizar lance de combinação do ataque forasteiro.

Um erro de Hugo Guillamon, isolando Bellingham num atraso ao guarda-redes, permitiu ao inglês consumar a reviravolta, aos 90+6, garantindo um triunfo feliz ante um adversário que merecia outro resultado, até porque Rioja, aos 90+9, disparou cruzado ao ângulo, com a bola a ser devolvida pelo poste.

