Em Manchester, os vencedores das últimas duas edições da prova encontraram-se pela quarta temporada consecutiva e voltaram a protagonizar um duelo dramático, no qual o tetracampeão inglês Manchester City até esteve em vantagem por duas vezes graças ao norueguês Erling Haaland, que abriu o ativo, aos 19 minutos, e 'bisou' de penálti, aos 80.

O francês Kylian Mbappé, aos 60 minutos, e o hispano-marroquino Brahim Díaz, aos 86, ripostaram para o campeão mundial, europeu e espanhol Real Madrid, que alcançaria um inédito triunfo na sétima deslocação ao terreno dos 'citizens' já aos 90+2, quando o inglês Jude Bellingham finalizou de baliza aberta um contra-ataque do brasileiro Vinicius Júnior.

Rúben Dias e Bernardo Silva completaram os 90 minutos e Matheus Nunes não saiu do banco do Manchester City, que continua sem acertar o passo esta temporada e vai partir em desvantagem para a visita da próxima semana ao recordista de títulos europeus (15).

Bem mais desequilibrada está a eliminatória entre Sporting e Borussia Dortmund, após os alemães terem triunfado sem mácula em Alvalade (3-0), com golos na meia hora final do guineense Serhou Guirassy (60 minutos) - que se isolou como melhor marcador da Liga dos Campeões, fruto de 10 remates certeiros -, Pascal Gross (68) e Karim Adeyemi (82).

Os campeões portugueses e líderes da I Liga somaram o segundo jogo sem vencer nas diferentes competições e ainda não triunfaram na 'Champions' desde a saída de Ruben Amorim, que deu lugar há três meses a João Pereira, entretanto rendido por Rui Borges, tendo terminado uma série de 19 jogos e quase dois anos completos a marcar na UEFA.

Com Renato Veiga no 'onze' inicial e Francisco Conceição a partir dos 58 minutos, mas sem Alberto Costa, que não foi inscrito, os italianos da Juventus impuseram-se em casa aos neerlandeses do PSV Eindhoven (2-1), graças aos golos do norte-americano Weston McKennie (34) e do belga Samuel Mbangula (82), contra um do croata Ivan Perisic (56).

Antes dos três desafios da noite, o primeiro dia da fase a eliminar da Liga dos Campeões já tinha arrancado com uma vitória fora do Paris Saint-Germain sobre o Brest (3-0), em Guingamp, onde os bretões atuam como visitados na prova por determinação da UEFA.

O internacional português Vitinha começou a desnivelar de penálti uma eliminatória entre clubes franceses aos 21 minutos, quando marcou pela segunda partida seguida e fez o quinto golo esta temporada, num resultado avolumado por Ousmane Dembélé (45 e 66).

Se Nuno Mendes, João Neves e Vitinha competiram a tempo inteiro e Gonçalo Ramos entrou aos 83 minutos no Paris Saint-Germain, tricampeão e líder destacado da Ligue 1, Mathias Pereira Lage, Edimilson Fernandes e Mama Baldé, todos com passaporte luso, foram suplentes utilizados no Brest, um dos debutantes na atual edição da 'Champions'.

Na quarta-feira, realizam-se os outros quatro encontros da primeira mão do play-off, com destaque para a visita do Benfica ao vice-campeão francês Mónaco, 11 semanas depois do triunfo das 'águias' no Principado (3-2), na quinta jornada da fase de liga.

Já o AC Milan, orientado pelo português Sérgio Conceição, vai deslocar-se ao terreno do Feyenoord, enquanto o Celtic e o Club Brugge recebem o Bayern Munique e a Atalanta, respetivamente, numa eliminatória com segunda mão prevista para 18 e 19 de fevereiro.

Qualificados de forma direta para os 'oitavos', após terem fechado a reformulada fase de liga da Liga dos Campeões nos oito primeiros lugares, Liverpool, FC Barcelona, Arsenal, Inter Milão, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa regressarão à ação apenas em março para defrontarem igualmente a duas mãos os vencedores do play-off.

