A equipa de El Llano del Beal, que teve de jogar em Cartagena, por não ter estádio para receber em condições o campeão europeu e espanhol não teve qualquer hipótese de discutir o resultado com o Real, que conseguiu o resultado mais desnivelado desta ronda da Taça.

Mesmo com uma carga de jogos acima da média - joga a Supertaça na quinta-feira, frente ao Maiorca - o Real Madrid entregou-se muito bem ao jogo, com alguns jogadores menos utilizados, como é o caso do croata Luka Modric, que marcou um golo.

Vinícius Jr. começou no banco, para render o veterano croata aos 63 minutos, minuto em que também entrou Kylian Mbappé. Bellingham e Rodrygo não foram utilizados, o que também abriu oportunidades a outros jogadores.

O uruguaio Federico Valverde cedo adiantou os 'merengues', aos cinco minutos, com o francês Camavinga a ampliar, aos 13. Ainda antes do intervalo, o turco Arda Guller aumentou a vantagem, aos 28, para depois fechar a contagem, aos 88, já depois do golo do histórico Modric, anotado aos 55.

As 16 equipas que se apuram para os oitavos de final já são quase todas conhecidas, faltando saber quem avança no último jogo, na terça-feira, entre Eldense e Valência.

Maiorca, vencedor no ano passado, Sevilha, Las Palmas e Valladolid são as equipas da Liga principal que caíram nesta ronda.

