"Se os critérios de atribuição não designam Vinicius como vencedor, esses mesmos critérios deveriam designar Carvajal como vencedor. Como não foi o caso, é óbvio que a Bola de Ouro da UEFA não respeita o Real Madrid", referiu o clube espanhol, através de um comunicado.

Contudo, "nenhum jogador ou clube sabe na tarde de segunda-feira quem ganhou" o troféu, pelo que "todos estão no mesmo barco", segundo revelou à AFP um dos organizadores da cerimónia.

O brasileiro Vinícius Júnior é o principal candidato a conquistar a receber o galardão organizado pela revista France Football, agora em conjunto com a UEFA, mas o vencedor da Liga dos Campeões em 2024 acredita que a escolha irá recair em outro jogador, pelo que decidiu fazer boicote à cerimónia no Théâtre du Châtelet, onde o médio espanhol Rodri, do Manchester City, deverá ser o eleito, segundo apontam vários meios de comunicação.

Na temporada passada, 'Vini', de 24 anos, ajudou os 'merengues' a vencer a Liga espanhola, a Supertaça de Espanha, e, claro, o mais desejado troféu de todos, a Liga dos Campeões, em que anotou o segundo golo na final com o Borussia Dortmund (2-0).

Dani Carvajal, histórico jogador 'merengue', teria sérias hipóteses de ser consagrado pela primeira vez, uma vez que é o único campeão europeu por clubes e seleções na mesma época presente na lista de candidatos, mas a história não é favorável aos defesas: nas 67 edições anteriores, foram apenas três os defesas que mereceram a distinção, nomeadamente os alemães Franz Beckenbauer (1972 e 1976) e Matthias Sammer (1996), e o italiano Fabio Cannavaro (2006).

Entre os 30 candidatos, há dois portugueses nomeados, o central Rúben Dias (Manchester City) e o médio Vitinha (Paris Saint-Germain), bem como o norueguês Erling Haaland, o francês Kylian Mbappé, segundo e terceiro classificados em 2023, respetivamente, o inglês Harry Kane, melhor marcador entre as ligas europeias (36 golos pelo Bayern Munique), ou o jovem prodígio Lamine Yamal.

Serão ainda entregues troféus aos melhores treinadores de equipas masculinas e femininas, sendo que Filipa Patão, técnica do Benfica, é uma das seis nomeadas na segunda categoria, depois de chegar aos 'quartos' da 'Champions' e fazer o pleno em Portugal.

Na primeira, destacam-se o campeão europeu Carlo Anceloti (Real Madrid) ou o espanhol Xabi Alonso, que conduziu o Bayer Leverkusen ao primeiro título de campeão alemão da sua história.

A cerimónia do 'Ballon d'Or' acontece hoje no Théâtre du Châtelet, em Paris, a partir das 20:00 (em Lisboa), consagrando os eleitos com base no desempenho da época passada, no período compreendido entre 01 de agosto de 2023 e 31 de julho de 2024, em detrimento do ano civil.

A cerimónia decorrerá sob organização da UEFA, na sequência do acordo celebrado entre o organismo regulador do futebol europeu e o grupo de comunicação social Amaury, proprietário da revista France Football, que atribui o galardão desde 1956 e continua responsável pela supervisão do sistema de votação.

