O primeiro golo surgiu aos 28 minutos, pelo brasileiro Rodrygo, após uma assistência do lateral direito Dani Carvajal, e o segundo aos 36, pelo internacional inglês Jude Bellingham, pelo qual o Real Madrid pagou neste verão 103 milhões de euros aos alemães do Borussia Dortmund.

Noutra partida de hoje, referente à primeira jornada, a Real Sociedad, que vai participar na Liga dos Campeões, foi surpreendida em casa pelo Girona, que impôs um empate a um golo, com o avançado japonês Kubo Takefusa a abrir o marcador logo aos cinco minutos para os bascos, e o avançado ucraniano Artem Dovbyk a restabelecer a igualdade aos 72, para os catalães.

O mesmo resultado se verificou na receção do Las Palmas ao Maiorca, com a equipa da casa a adiantar-se no marcador aos 29 minutos, por Jonathan Viera, de penálti, e os visitantes a fixarem o 1-1 final por António Raillo, que tinha entrado após o intervalo, aos 70.

